Fenomen Mika Can Raun cezaevine mi girecek? Mika Can Raun kimdir, neden ceza aldı?

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'un cezaevine girip girmeyeceği merak ediliyor. Peki Mika Can Raun kimdir, cezaevine mi girecek?

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'un cezaevine girip girmeyeceği merak ediliyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış olan iddianamede, sosyal medya fenomeni Mika Can Raun ismiyle tanınan şüpheli Mikail Can Kurnaz’ın sosyal medya hesabı üzerinden 21 Ekim tarihinde 100 liralık banknotu göstererek önce önünde bulunan alana bıraktığı görülmüş ve görüntünün devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve yeniden eline aldığı 100 liralık banknotu bu defa klozete attığı, sonrasında sifona bastığı görülen bir video paylaştığı ifade edildi. Peki Mika Can Raun hapse mi girecek?

Şüpheli Mika Can Raun yaptığı savunmasında, 100 liralık banknotu tuvalete atmadığıni söyledi ve takipçileri ile etkileşim olsun diye böyle bir şey yaptığını, paylaşımlarının suç oluşturmadığı, aradan geçen 1 saat sonra ise videoları kaldırdığını ifade etti.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mika Can Raun’un Atatürk’ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk bayrağına yönelik onur kırıcı kastı ile hareket ettiği ifade edildi. Mika Can Raun’un 100 liralık banknotu klozete atmakla, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama suçlarını işlediği de iddianamede yer aldı.

Gelişme sonrası Mika Can Raun’un, "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından toplamda 2 sene 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Mika Can Raun kimdir?

Mika Can Raun olarak bilinen Mika Can, 9 Temmuz 2001 tarihinde Büyükadada'da dünyaya geldi. Üç kardeş olduğu bilinen Mika Can Raun'un aslen Şanlıurfalı olduğu biliniyor. Raun, bir süre Marmara Üniversitesi'nde senaryo yazarlığı eğitimi almıştır ve aynı zamanda şiir yazmıştır. İlkokulda şiir yazmaya başladığı bilinen fenomen şiirlerinin patentini almıştır. Mika'nın 15 yaşından beri çalışarak kendi parasını kazandığı, ailesinden herhangi bir maddi yardım almadığı biliniyor. İlk olarak turistlerin ilgi gösterdiği bir mağazada çalışmayı başlayan isim, bu sayede İngilizcesini geliştirmiş. Raun, Beşiktaş’ta yaşadıktan sonra Büyükada'ya dönmüştür.