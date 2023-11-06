Fenomen Özlem Lina Öz ve Tayyar Öz kimdir? İlginç iddialar gündemde! "İkinci Polatgiller" Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklu yargılanmasının akabinde gözler sosyal medyadaki diğer lüks yaşamlara çevrildi. Polat Ailesi'nin adeta kopyası olan Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz, dikkatleri çekti. Polatgiller ile yakından ilgilenen Avukat Feyza Altun, Öz Ailesi'nin hakkında şaşırtan bilgiler ortaya çıkardı.

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Sosyal medyanın fenomen çiftlerinden Dilan Polat ve Engin Polat'ın ihtişamlı yaşamlarının ardından yasa dışı işler çıktı.

Kara para aklamak ve vergide usulsüzlük gibi farklı suçlardan tutuklu yargılanan Polat Ailesi, günlerdir gündemde.

Milyonlarca takipçisi olan güzellik merkezi sahibi Dilan Polat'ın paylaşımları, adeta kendi kendini ele verdi.

Avukat Feyza Altun, süreci başından itibaren takip ederek birçok gerçeği ifşaladı.

Fabrikaların olmaması, ürünlerin fason üretilmesi gibi...

Polat ailesinin incelenmesinin ardından avukat Feyza Altun, yepyeni bir aileye parmak bastı. Fenomen Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz.

İkinci Polat Ailesi

Fenomenlik sayesinde büyük paralar kazanan, online ürün satışı gerçekleştiren ve kendi markaları Öz ailesi, Polatgiller'i anımsatıyor.

Altun önce, "Bu Tayyargiller sürekli sağlık beyanında bulunuyor. Adam ortopedistmiş ama gece gündüz krem ve içinde bal olan bir ürünü 1 yaş altında çocuklara öneriyor. Daha önce sağlık beyanından 340 bin TL ceza yemişler" iddiasında bulundu.

Ardından çiftin videosunu paylaşarak, "Bu Tayyargiller size tanıdık geliyor mu? Dandik kremler ve bebekler için macun satarak havuzlu villalarda yaşıyor, Range'lere biniyorlar..." diye yazdı.

Servetin kaynağı ne?

Özlem ve Tayyar Öz'ün kozmetik sattıkları firmayı 2021'de kurduğunu, 2022'de 245 bin TL vergi ödediğini dile getiren Feyza Altun, "2022 model bir Renge Rover 13-14 milyon. Bir milyon kâr edip 13 milyonluk arabaya binmek neredeyse imkansız gibi" dedi.

İddialar hızla yayılırken, "İkinci Dilan-Engin Polat vakası mı" sorusu gündeme geldi.

Özlem Öz'ün ise sosyal medya hesaplarında temizlik yaptığı, birçok paylaşımını kaldırdığı öne sürüldü.