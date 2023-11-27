Fenomen şarkı Yesmar Yesmar dikkat çekti! İşte Türkçesi... Son dönemle güzellik merkezi sahibi sosyal medya fenomenlerinin sıkça paylaştığı "Yesmar, Yesmar" şarkısı, sözleriyle merak konusu oldu.

ensonhaber.com

Başta Dilan Polat olmak üzere birçok sosyal medya fenomeninin "Yesmar Yesmar" adlı şarkıda paylaşım yaptıkları dikkat çekti.

Şiftu şifru, Rafet rafet, Yesmar yesmar... sözleriyle devam eden şarkının Arapça olduğu biliniyor.

Para kaynakları şaibeli olan isimlerin özellikle bu şarkıyı kullanmaları dikkatleri çekti.

Şarkı tüm sosyal medya mecralarında popüler hale geldi.

Yesmar, Arapça’da “uyumak” anlamına gelir. Yesmar kelimesi, uyku, dinlenme ve gevşeme gibi faaliyetleri ifade ediyor.

Şiftu ise "gördünüz mü" demek.

Rafet anlamı ise acıma, merhamet etme, esirgeme olarak biliniyor.

İşte Yesmar şarkısının Türkçe sözleri....

Göz açıp kapayıncaya kadar

Gözlerim onu görmek istiyor

Elim onun elini tutuyor

Yemin ederim onu bırakmayacağım

Umarım yanımdadır

Teni bana eziyet ediyor

Gözlerimin içine bak ve bana merhamet et

Sana baktığımı hayal ediyorum

Bu dünyada senden başka hiçbir şey istemiyorum