Fenomen şarkı Yesmar Yesmar dikkat çekti! İşte Türkçesi...

Başta Dilan Polat olmak üzere birçok sosyal medya fenomeninin "Yesmar Yesmar" adlı şarkıda paylaşım yaptıkları dikkat çekti.
Şiftu şifru, Rafet rafet, Yesmar yesmar... sözleriyle devam eden şarkının Arapça olduğu biliniyor.
Para kaynakları şaibeli olan isimlerin özellikle bu şarkıyı kullanmaları dikkatleri çekti.
Şarkı tüm sosyal medya mecralarında popüler hale geldi.
Yesmar, Arapça’da “uyumak” anlamına gelir. Yesmar kelimesi, uyku, dinlenme ve gevşeme gibi faaliyetleri ifade ediyor.
Şiftu ise "gördünüz mü" demek.
Rafet anlamı ise acıma, merhamet etme, esirgeme olarak biliniyor.
İşte Yesmar şarkısının Türkçe sözleri....
Göz açıp kapayıncaya kadar
Gözlerim onu görmek istiyor
Elim onun elini tutuyor
Yemin ederim onu bırakmayacağım
Umarım yanımdadır
Teni bana eziyet ediyor
Gözlerimin içine bak ve bana merhamet et
Sana baktığımı hayal ediyorum
Bu dünyada senden başka hiçbir şey istemiyorum