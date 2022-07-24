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    Fenomen Şeyda Erdoğan, göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poz beğeni yağmuruna tutuldu...

    YouTube ile adını duyuran fenomen Şeyda Erdoğan, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.Fenomen isim, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
    • 24.07.2022 - 15:48
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    Fenomen Şeyda Erdoğan, göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poz beğeni yağmuruna tutuldu...

    Youtube üzerinden yayınladığı videolarla ünlenen Şeyda Erdoğan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.

    4 Temmuz 1998 yılında İstanbul'da doğan Şeyda Erdoğan, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu.

    Makyaj videoları ve vloglar ile tanınan Erdoğan, şimdilerde ise Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündem oluyor.

    Sosyal medya hesabından ilgiyle takip edilen fenomen isim, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

    Beğeni yağmuruna tutuldu

    Instagram hesabında 1.9 milyon takipçisi bulunan Erdoğan, son olarak derin göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti.

    Erdoğan'ın paylaşımı yaklaşık 84 bin beğeni aldı.

    Fenomen Şeyda Erdoğan, göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poz beğeni yağmuruna tutuldu... #1

    Fenomen Şeyda Erdoğan, göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poz beğeni yağmuruna tutuldu... #2

    Fenomen Şeyda Erdoğan, göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poz beğeni yağmuruna tutuldu... #3


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