Fenomen Şeyda Erdoğan pantolonunun fermuarını açık bıraktı, olanlar oldu! Seksi pozları nabız değiştirdi

Youtube sayfasındaki videolarla tanınan Şeyda Erdoğan, son zamanlarda cesur pozları ile Instagram'ı yıkıp geçiyor. Paylaştığı son karesi ile etkileyen Erdoğan, hayranlarından bolca beğeni aldı.

Youtube üzerinden yayınladığı videolarla ünlenen Şeyda Erdoğan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.

4 Temmuz 1998 yılında İstanbul'da doğan ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gören Şeyda Erdoğan, bu videolar sayesinde her geçen gün daha çok ünleniyor.

Makyaj videoları ve vloglar ile tanınan Erdoğan, şimdilerde ise Instagram hesabından cesur pozlar veriyor.

Instagram'da 1.9 milyon takipçisi olan Şeyda Erdoğan, fermuarı açık pozuyla dikkat çekti.

Şeyda Erdoğan'ın bu seksi pozlarına kayıtsız kalmayan hayranları, binlerce yorum yağdırdı.

ŞEYDA ERDOĞAN'IN CESUR POZLARI

Makyaj videolarıyla tanınan Şeyda Erdoğan, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Pantolonunun düğmesini açık bıraktığı pozunu Instagram'dan paylaşan ve beğeni yağmuruna tutulan fenomene, "Abla fermuarın açılmış", "Tek kelimeyle çok iyi", "Fizik kraliçesi" tarzında yorumlar geldi.

Ayrıca Şeyda Erdoğan'ın düzgün fiziği de dikkatlerden kaçmadı. Kendisine iyi baktığı görülen Erdoğan'ın sadece makyajı beğenilmedi.