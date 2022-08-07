Fenomen Sibil Çetinkaya bikini altının iplerini çözdü! Instagram yıkıldı....

Fenomen Sibil Çetinkaya, özel bir çekim için kamera karşısına geçti. Güzel isim bronz teni ve verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamayı başardı.

210 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.

Bir dönem Londra'ya giden ve burada oyunculuk dersleri alan Sibil Çerinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra farklı bir alana yöneldi.

Hayalinin oyunculuk olduğunu söyleyen ve Türkiye'de de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi önemli isimlerden eğitim alan Sibil, Youtube için içerik üretemeye başladı.

Youtube üzerinden vloglar çeken ve videolar yayınlayan Sibil Çetinkaya, kısa süre içerisinde tanınmaya başladı.

Londra City Academy ve LAMDA Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almasına rağmen ürettiği içeriklerle sosyal mecralarda tanınan Sibil, fenomen olarak anılmaya başladı.

Instagram hesabından paylaştığı pozlar ve sosyetenin ünlü simalarıyla arkadaşlık yapması Sibil Çetinkaya'nın tanınmasına ekstra katkı sağladı.

Güzel ve başarılı isim, yaz tatilinde bolca bronzlaştı ve özel bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Sibil'den olay pozlar

Dergi çekimi için deniz kenarında kamera karşısına Sibil Çetinkaya, çikolata rengi teni ve beyaz bikinisiyle büyüledi.

Bikinisinin iplerini çözerek pozlar veren Sibil Çetinkaya, kusursuz fiziğini bir kez daha sergiledi.

Bodrum'da hem tatil hem iş yapan Çetinkaya'nın bu pozlarına hayranlarına kayıtsız kalamadı.

Takipçilerinden bazıları Sibil Çetinkaya'nın pozlarının altına, "Yok artık Sibil Hanım" ve "Eridik resmen" şeklinde yorum yaptı.