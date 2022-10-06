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    Sibil Çetinkaya sadece göğüslerini kapatan üstüyle nefes kesti! 'Gülşen'in yerini aldın'

    Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya cesur pozları dikkatleri üzerine çekiyor.Sibil Çetinkaya'nın son paylaşımı olay yarattı..
    • 06.10.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 13:47
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    Sibil Çetinkaya sadece göğüslerini kapatan üstüyle nefes kesti! 'Gülşen'in yerini aldın'

    Ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Sibil Çetinkaya'nın dün sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

    Ünlü isim bir etkinlikte giydiği iddialı kıyafet ile dikkat çekerken instagramda paylaştığı pozlar büyük beğeni topladı.

    Takipçilerinin bir kısmı Sibil Çetinkaya'nın kıyafetini çok beğenirken bir kısmı ise fazla iddialı eleştirilerinde bulundu.

    İşte Sibil Çetinkaya'nın o cesur pozları..

    Sibil Çetinkaya sadece göğüslerini kapatan üstüyle nefes kesti! Gülşen in yerini aldın #1

    Sibil Çetinkaya sadece göğüslerini kapatan üstüyle nefes kesti! Gülşen in yerini aldın #2

    Sibil Çetinkaya sadece göğüslerini kapatan üstüyle nefes kesti! Gülşen in yerini aldın #3

    Sibil Çetinkaya sadece göğüslerini kapatan üstüyle nefes kesti! Gülşen in yerini aldın #4


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