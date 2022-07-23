- Haberler
- Medya Haberleri
- Fenomen Sibil Çetinkaya cüretkar pozlarıyla mest etti! 'Yakıp geçmişsin ortalığı'
Fenomen Sibil Çetinkaya cüretkar pozlarıyla mest etti! 'Yakıp geçmişsin ortalığı'
Cesur pozları ile sürekli gündeme gelen fenomen Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mini elbiseli pozları ile olay yarattı.
- 23.07.2022 - 13:00
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya son günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.Paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çeken fenomen isminden söz ettirdi.
28 yaşındaki güzel fenomen aktif olarak kullandığı instagram hesabına tatil pozlarını atıyor.Bodrum'da tatil yapan Sibil Çetinkaya cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Düzgün fiziği ile dikkat çekmeyi başaran Sibil Çetinkaya'nın fotoğraflarına takipçileri övgü dolu yorumlar yapıyor.
İşte Sibil Çetinkya'nın gündem olan son instagram paylaşımları..