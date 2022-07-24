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    Fenomen Sibil Çetinkaya derin göğüs dekoltesi ile salınmaya doyamadı! 'Çikolata tenine maşallah'

    Güzelliği ve paylaşımları ile dikkati çeken Sibil Çetinkaya, tatiline devam ediyor. Bronzlaşan ve çikolataya dönen Çetinkaya, son pozları ile hayranlarının aklını başından aldı.
    • 24.07.2022 - 15:36
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    Fenomen Sibil Çetinkaya derin göğüs dekoltesi ile salınmaya doyamadı! 'Çikolata tenine maşallah'

    10 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve sosyal medya fenomeni olarak adını duyuran Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde eğitim aldı.

    Üniversite eğitimi sırasında değişim programı ile Londra'ya giden Çetinkaya, burada oyunculuk alanında çalışmalar yaptı.

    Hayalinin her zaman oyunculuk olduğunu söyleyen Sibil, Türkiye'de de alanında uzman kişilerle çalışma fırsatı buldu.

    Eğitimini oyunculuk üzerine alan ancak bu alanda ilerlemeyen Çetinkaya, sosyal medya alanında kendisini gösterdi ve Youtube için içerik üretmeye başladı.

    Youtube için içerik üreten ve Instagram'dan paylaştığı pozlarla ilgi çeken Çetinkaya, şu sıralar yaz tatilinin keyfini sürüyor.

    Güzel isim ailesiyle birlikte Bodrum'da tatile yaparken, en güzel karelerini ise sosyal medyadan paylaşıyor.

    Instagram üzerinde paylaştığı pozlarda iyice bronzlaştığı ve çikolata döndüğü görülen Çetinkaya, dekolteli fotoğraflar çektirmeyi ise ihmakl etmiyor.

    Başarılı fenomenin çektirdiği pozlara, hayranlarından beğeni ve yorum yağıyor...

    Sibil büyüledi

    Her fırsatta takipçilerine Instagram hesabından yeni bir pozunu paylaşan Sibil Çetinkaya, siyah elbisesi ile salındı.

    Güzelliği ve muhteşem fiziğiyle dikkat çeken fenomen isim, derin göğüs dekoltesiyle olay yarattı.

    Güzel ismin bronz teni ve dekoltesine yorum yağdı. Hayranları, "Bu ne güzellik" , "Hayat sana güzel" , "Dekolten olay" , "Yıkılıyorsun" tarzında övgüler yağdı.

    Fenomen Sibil Çetinkaya derin göğüs dekoltesi ile salınmaya doyamadı! Çikolata tenine maşallah #1

    Fenomen Sibil Çetinkaya derin göğüs dekoltesi ile salınmaya doyamadı! Çikolata tenine maşallah #2

    Fenomen Sibil Çetinkaya derin göğüs dekoltesi ile salınmaya doyamadı! Çikolata tenine maşallah #3


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