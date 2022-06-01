Fenomen Sibil Çetinkaya derin göğüs dekoltesi ile salınmaya doyamadı! 'Pes, elbisen düştü düşecek ya'

Fenomen Sibil Çetinkaya derin göğüs dekoltesi ile salınmaya doyamadı! 'Pes, elbisen düştü düşecek ya'

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur karelerle ünlenen Sibil Çetinkaya, derin göğüs dekolteli elbisesi ile görenleri büyüledi. Çetinkaya'nın karesine yorum ve beğeni yağdı.

10 Mayıs 1994 yılında dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nü okudu. Üniversitede okuduğu sırada değişim programı ile Londra'ya giden Çetinkaya, yönünü oyunculuğa çevirdi.

Türkiye’de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi isimlerden eğitim alan Çetinkaya; Londra City Academy’de oyunculuk alanında ilerlemeye çalıştı.

LAMDA Akademisi’nde oyunculuk eğitimini tamamlayan Çetinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra tamamen farklı bir yol izledi.

Oyunculuk alanında eğitim almasına rağmen sosyal medyaya yönelen Sibil Çetinkaya, cesur kareleri ile görenleri etkiliyor.

Youtube üzerinde videolar çeken ve vloglar yayınlayan Çetinkaya, sosyetenin tanınmış simalarıyla bir araya geliyor.

Hem giydikleri hem de yaptıklarıyla herkesin dikkatini çeken Çetinkaya, siyah elbisesi ile yorum ve beğeni aldı.

Siyah elbisesi ile göz kamaştıran Sibil Çetinkaya'ya yorum yapanların bazıları, elbisesinin dekoltesine dikkati çekti.

Sibil Çetinkaya'nın güzelliği

Sibil Çetinkaya siyah, derin göğüs dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Çetinkaya'nın o pozuna, "Elbisen düştü düşecek", "Elbisenin göğüs kısmından tutup yukarı kaldırasım geldi ha düştü düşecek havası var" gibi yorumlar geldi.