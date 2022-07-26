Fenomen Sibil Çetinkaya derin yırtmacıyla sınırları zorladı! 'Az kalsın görüyorduk'

Derin yırtmacıyla poz veren Sibil Çetinkaya, sınırları zorladı. Güzel ismin yeşil elbiseli karelerine, yorum ve beğeni yağdı.

10 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite okurken değişim programı ile Londra'ya giden Sibil, oyunculuk alanında eğitim aldı.

Oyunculuk yerine rotasını sosyal medyaya çeviren güzel isim, çektiği vloglar sayesinde tanındı.

Youtube ve Instagram üzerinden aktif olan ve her karesiyle olay olan Sibil, sosyetenin tanınmış kişileriyle takılıyor ve dikkati çekiyor.

Cesur kareleriyle herkesi büyüleyen Sibil Çetinkaya, Bodrum'da güneşin tadını çıkardı.

Bol bol güneşlenen ve bronzlaşan Sibil Çetinkaya, yeşil elbisesi ile yeşillikler arasında poz verdi.

Güzel ismin derin yırtmacı ve teninin bronzluğu ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Sibil'den yeni kareler

Instagram'ın fenomen isimleri arasında yer alan Sibil Çetinkaya, paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

Her fırsatta cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Çetinkaya, son olarak derin bacak yırtmacıyla dikkati çekti.

Elbisesinin yırtmacının fazla olmasıyla önden poz vermekte zorlu çeken güzel fenomene beğeni ve yorum yağdı.

Takipçilerinden bazıları Sibil Çetinkaya'nın yırtmacına tepki gösterdi ve "Yırtmacın o kadar saçma ki sen bile önden poz verememişsin" sözleriyle dikkat çekti.