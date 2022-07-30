Fenomen Sibil Çetinkaya hem alttan hem de üstten dekolte verdi! 'Güzelliğin halis mi?'

Fenomen Sibil Çetinkaya hem alttan hem de üstten dekolte verdi! 'Güzelliğin halis mi?'

Fenomen Sibil Çetinkaya, yeşil elbisesi ile göz kamaştırdı. Ünlü yıldızın elbisesi ve bronz teni, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

10 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve Londra'da oyunculuk üzerine eğitim alan Sibil Çetinkaya, sosyal medya sayesinde tanındı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde okuyan güzel isim, Youtube için video ve vloglar çekmeye başladı.

Çektiği vloglar sayesinde kısa süre içerisinde geniş kitlelere ulaşan Sibil Çetinkaya, Instagram üzerinden reklam anlaşmaları yapmaya başladı.

Ürğn tanıtımları ve kendi özel hayatına dair detayları Instagram'dan paylaşan Çetinkaya, zaman geçtikçe geniş bir kitleye ulaştı.

Türkiye'de oyunculuk alanında; Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur isimlerden eğitim alan Çetinkaya, sosyal medya fenomenliğini başarıyla yapmaya başladı.

Sosyal medya hesabına koyduğu her karede güzelliğini sergilemeyi ihmal etmeyen Sibil, son olarak yeşil elbisesi ile poz verdi.

Yeşil mini elbisesi ile hayranlarını büyüleyen güzel isme, "Güzelliğin halis mi?" diye soruldu.

Sibil'den yeni kareler geldi

Yaptığı paylaşımlarla dikkati çeken Sibil Çetinkaya, yazı Bodrum'da geçiriyor.

Ailesi ile birlikte tatilin ve gecelerin tadını çıkaran Sibil, bol bol güneşleniyor.

Brnoz teni ve güzelliğiyle Bodrum'u sallayan başarılı fenomen, her anını ise tek tek sosyal medya hesabından anlatıyor.

Instagram'ın hem hikaye hem de post kısmını aktif kullanan Sibil, son paylaştığı karelerle yine büyüledi.

Yeşil elbisesi ile kusursuz bir fiziği olduğunu gözler önüne seren Sibil'e yorum yağdı.

"Güzelliğin halis mi?" soruları ila karşılaşan Sibil Çetinkaya, Dila Tarkan'ın baby shower partisine katılmayı ise ihmal etmedi.

Sosyetik isimlerle arkadaş olan Sibil Çetinkaya, özel bir dergi çekimi için ise birbirinden güzel kareler verdi.