Fenomen Sibil Çetinkaya kıyafetlerini tamamen çıkarınca... Beyaz bikinisi dar geldi, sosyal medya yıkıldı!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından beyaz bikinisiyle poz verdi. Hayranlarından yorum ve beğeni alan Çetinkaya'nın kusursuz fiziği ise görenlerin dikkatini çekti.

10 Mayıs 1994 yılında dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, son zamanlarda adını duyuran sosyal medya fenomenlerinden birisi oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde okurken değişim programıyla Londra'ya giden Çetinkaya, oyunculuk alanında eğitim almaya başladı.

Türkiye’de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi isimlerde eğitim alan Sibil, Londra City Academy’e devam etti ve LAMDA Akademisi’nde oyunculuk eğitimini tamamladı.

Hayali her zaman oyunculuk olan ve bir dönem TV8'de çalışan Sibil Çetinkaya, şimdilerde Youtube ve Instagram alanında kendisini gösteriyor.

YouTube kanalında birçok farklı konu üzerinde vloglar ve videolar çeken Sibil Çetinkaya, bu alanında başarılı oldu.

Kendisini kısa süre içerisinde tanıtmayı başaran ve sosyetenin tanınmış simaları ile arkadaşlık yapan Çetinkaya'nın sosyal medya paylaşımları beğeni topluyor.

Çektirdiği karelerle beğenilen ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren fenomen, beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti.

Sibil Çetinkaya'nın büyüleyen fiziği

Sibil Çetinkaya, havuz başından beyaz bikinisiyle poz verdi. Fit vücuduyla dikkati çeken Çetinkaya'ya, "Fizik mükemmel", "Bu kıza bayılıyorum" gibi yorumlar geldi.

Cesur pozlarına Instagram hesabında sık sık yer veren fenomen, geçtiğimiz günlerde kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla adından söz ettirmişti.

Giydiği her elbisesi ile olay olan Çetinkaya, yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde dikkatleri üzerine çekmişti.

Siyah ve gösterişli bir elbise giyen Sibil Çetinkaya, verdiği dekoltelerle düğünü gölgelemeyi başardı.

Dila Tarkan'ın düğününden sonra daha fazla ön plana çıkarılan Çetinkaya, popülaritesini artırmaya başladı.