Fenomen Sibil Çetinkaya Milano'da çömelerek poz verdi! 'Yine alev gibisin'

Ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya Milano'da çömelerek poz verinde gündeme geldi.Çetinkaya'nın bu kareleri kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Sosyal medya fenomeni olan Sibil Çetinkaya tarzıyla ve sosyal medyada paylaştığı pozlar ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Sibil Çetinkaya şu sıralarda Milano'da bulunuyor.Ünlü isim Milano sokaklarında verdiği pozları instagram hesabından paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraflara takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.Instagram'da 509 bin takipçisi bulunan Sibil Çetinkaya'nın her paylaşımı büyük beğeni topluyor.

10 Mayıs 1994 yılında dünyaya gelen 28 yaşındaki Sibil Çetinkaya Youtube ve Instagram'da ürettiği içerikler ile büyükbir takipçi kitlesine ulaştı.Genç fenomen güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor.

İşte Sibil Çetinkaya'nın Milano sokaklarında verdiği pozlar..