Fenomen Sibil Çetinkaya sınırları zorladı! Mini elbisesiyle semt oturuşu yapınca...

Bodrum'da tatiline devam eden Sibil Çetinkaya, görenleri büyülemeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaşan fenomen, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

10 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.

Bir dönem TV8'de de çalışan Sibil Çetinkaya, Londra'ya gitti ve burada oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Türkiye’de de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi önemli isimlerden eğitim alan Çetinkaya, rotasını sosyal medyaya çevirdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve Youtube için ürettiği içeriklerle dikkati çeken Çetinkaya, kısa süre içerisinde fenomen oldu.

Youtube için video ve vloglar çeken Sibil Çetinkaya, yaptığı bu paylaşımlar sayesinde para kazanmaya başladı.

Instagram üzerinden paylaştığı hikaye ve postların herkes tarafından beğenilmesi, Çetinkaya'nın ününe ün kattı.

Şu sıralar ailesi ile Bodrum'da tatilde olan ve buradan paylaşımlar yapan Sibil, siyah mini elbisesi ile bir kez daha sosyal medyayı salladı.

Sık sık post ve hikaye atan Sibil Çetinkaya, mini elbisesi sayesinde fiziğinin kusursuzluğunu sergiledi.

Sibil baş döndürdü

Fenomen Sibil Çetinkaya, Bodrum'u sallamaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden peş peşe kareler yayınlayan Çetinkaya, tatilin en keyfili anlarını hayranlarının beğenisine sunuyor.

Yaşsadıklarını saniye saniye çeken ve hayranlarını merakta bırakmayan Çetinkaya, siyah mini ellbisesi ile göz doldurdu.

Güzel isim semt oturuşu yaparak pozlar verdi. Boyunu ortaya çıkaran bu karelere, hayranlarndan yorum yağdı.

Takipçileri güzel ismin pozlarının altına, "Vücudunuz gerçekten çok güzel" ve "Halis mi senin bu güzelliğin" şeklinde yorumlar yaptı.

Başarılı fenomen sosyetenin tanınmış simaları ile arkadaşlık ediyor ve sıklıkla gündeme geliyor...