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    Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle semt oturuşu yapınca... Kıvraklığın dozu arttı!

    Güzelliği ile parmak ısırtan fenomen Sibil Çetinkaya, giydiği süper mini eteği ile semt pozu verdi. Sosyal medya fenomenine hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.
    • 23.05.2022 - 15:18
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    Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle semt oturuşu yapınca... Kıvraklığın dozu arttı!

    Sosyal medya alanında adını duyuran ve Youtube için videolar hazırlayan Sibil Çatinkaya, gündemden düşmüyor.

    10 Mayıs 1994 yılında dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, oyunculuk alanında ilerlemek istemesine rağmen sosyal medya üzerinden popüler oldu.

    Instagram üzerinden paylaştığı pozlar ve güzelliği ile herkesi etkisi altına alan Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde okuduğu sırada değişim programı ile Londra'ya gitti.

    İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'nde tiyatro sahnesine çıkan Sibil Çetinkaya; Türkiye'de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi önemli isimlerden eğitim aldı.

    Bu eğitimlerini sosyal medya alanında değerlendiren güzel isim, Instagram üzerinden 500 bini aşkın takipçi sayısına ulaştı.

    Son olarak süper mini eteğiyle semt oturuşu yapan güzel isme, "Dikkat et fazla açılma" tarzında yorumlar geldi.

    Sibil'den semt oturuşu

    Hayatını takipçileriyle paylaşan 28 yaşındaki ünlü fenomen, semt oturuşu ile olay oldu. Fiziğini ortaya çıkaran genç ve başarılı isim, süper mini eteğiyle güzelliğini ortaya serdi.

    Sosyal medya üzerinden bolca yorum alan Sibil Çetinkaya, her güne ayrı bir pozu Instagram'dan paylaşıyor.

    Lüks yaşantısını hayranlarıyla paylaşmayı seven Çetinkaya, sosyetenin ünlü simalarıyla arkadaşlık yapıyor.

    Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle semt oturuşu yapınca... Kıvraklığın dozu arttı! #1

    Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle semt oturuşu yapınca... Kıvraklığın dozu arttı! #2

    Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle semt oturuşu yapınca... Kıvraklığın dozu arttı! #3

    Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle semt oturuşu yapınca... Kıvraklığın dozu arttı! #4


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