Fenomen Sibil Çetinkaya tesettüre girdi, gören dumur oldu! 'Göğüs dekoltesinden nereye..'

Fenomen Sibil Çetinkaya tesettüre girdi, gören dumur oldu! 'Göğüs dekoltesinden nereye..'

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın yaptığı bir çekim sırasında başını şal ile örttüğü anlar dikkati çekti. Çetinkaya'nın her halini beğenen hayranları, yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

10 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde okudu.

Üniversiteye girdikten sonrta değişim programı ile Londra'ya giden Çetinkaya, Londra City Academy ve LAMDA Akademisi’nde oyunculuk eğitimini tamamlamıştır.

Bunun kalmayan Sibil Çetinkaya Türkiye'de ise Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi önemli isimlerden eğitim aldı.

Londra'dan döndükten sonra oyunculuk alanında çalışmalar yapmayan Çetinkaya, rotasını sosyal medyaya çevirdi.

Youtube üzerinden video ve vloglar yayınlayan Çetinkaya, bu sayede herkes tarafından tanınmaya başlandı.

Instagram üzerinden paylaştığı cesur pozları ve videoları ile dikkati çeken Çetinkaya'nın bir çekim sırasında başını şal ile örtmesi ilgi çekti.

Güzel isme sosyal medya üzerinden yorum ve beğeni yağdı..

Sibil'den farklı tarz

Bir çekim sırasında başını şal ile kapatan Sibil Çetinkaya'ya yorum yağdı.

Güzelliği ve cesur kıyafetleri dikkati çeken fenomen ismin, bu hali beğenildi.

Farklı video ve vlogları hayranları ile buluşturan Çetinkaya, cesur kareleri ile gündeme geliyor.

Giydiği kıyafetler ve katıldığı sosyete düğünleri ile herkesin ilgisini çeken Çetinkaya, kısa süre içerisinde geniş bir kitleye ulaştı.

Bu kitlenin tadını çıkaran fenomen, videolarına ve fotoğraflarına ara vermiyor..