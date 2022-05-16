Fenomen Sibil Çetinkaya yeleğinin önünü açınca... Saçlarıyla dekoltesini kapattı ama göstermekten kaçamadı!

Fenomen Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak bikinisi ile ayna pozlarını paylaşan Sibil'e yorum yağdı.

10 Mayıs 1994 yılında dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde eğitim aldı.

Bölüme girdikten kısa bir süre sonra değişim programını kullanan Çetinkaya, Londra'ya gitti ve burada oyunculuk alanında çalışmalar yaptı.

Çocukluktan beri en büyük hayalinin oyunculuk olduğunu söyleyen Çetinkaya, Türkiye’de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi önemli isimlerin eğitiminden geçti.

Londra City Academy ve LAMDA Akademisi’nde de oyunculuk alanında eğitim alan Çetinkaya, mesleğe adım atmadan farklı bir alana yöneldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan ve Youtube için videolar çeken Çetinkaya, bir anda ünlendi.

Vlogları ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren güzel isim, uzun bir süre daha oyunculuk yapmak istemeyebilir...

Sibil Çetinkaya güzelliği

Instagram'da da oldukça aktif olan isim pozlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Instagtam'da 503 bin takipçisi bulunan Sibil Çetinkaya, yine cesur bir karesiyle gündem oldu.

Siyah bikinisini gösteren ve aynada poz veren Çetinkaya için," Her anın ayrı güzel" , "Bayılıyorum sana" , "Tarzın efsane" tarzında iltifat dolu yorumlar geliyor.

Çetinkaya ise bu yorumları kaçırmamak için gün içerisinde bolca post ve hikaye atıyor.