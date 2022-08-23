Fenomen Sibil Çetinkaya'ya örgülü bikinisini küçük gelince... Instagram sallandı!

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara beğeni yağmaya devam ediyor. Son olarak örgülü bikinisi ile paylaşım yapan Sibil, herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

1o Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversiteye girdikten sonra değişim programı ile Londra'ya giden Sibil Çetinkaya, burada oyunculuk üzerine eğitim almayı tercih etti.

Londra City Academy’de ve LAMDA Akademisi’nde eğitim alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'de de alanında uzman isimlerden eğitim aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk alanında kendisini geliştirmesine rağmen ekrandan uzak duran Çetinkaya, Youtube alanında içerik üretmeye başladı.

Youtube kanalı açan ve birbirinden farklı projeler üreten Sibil Çetinkaya, Instgaram'da da aktif olmaya başladı.

Zamanla tanınan ve bu alanda kendisini geliştiren Çetinkaya'nın Instagram üzerinden 500 bine yakın takipçisi vardır.

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren ve hayranları ile her anını paylaşan Çetinkaya, özel bir çekim için kamera karşısına geçti.

Örgülü beyaz bikinisi ve bronz teniyle büyüleyen Çetinkaya, o çekimden kalan kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Sibil Çetinkaya'nın güzelliği

Son dönemlerin gözde fenomenlerinden birisi olan Sibil Çetinkaya, herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Samimiyeti ve doğallığı ile göz dolduran Çetinkaya, sosyal medya ve Youtube alanını aktif kullanıyor.

Kullandığı dil ve ailesine dair detayları paylaşması, ünlü fenomenin popülaritesine katkı sağlıyor.

Şu sıralar tatilde olan ve çektirdiği kareleri Instagram hesabından yayınlayan Çetinkaya, güzelliği ile büyüledi.

Çetinkaya bu defa, beyaz ve örgülü bikinisiyle kamera karşısına geçti. Düzgün vücuduyla sevenlerinden tam not aldı.