Fenomen Taha Duymaz estetikle inanılmaz değişti! 'Artık sen de herkes gibisin'

Fenomen Taha Duymaz estetikle inanılmaz değişti! 'Artık sen de herkes gibisin'

Evinde yaptığı yemeklerle sosyal medyada ünlenen Taha Duymaz, samimiyeti ile kısa sürede üne kavuşmuştu. Estetik yaptıran fenomenin son hali, takipçilerini şoke etti.

Sosyal medyadaki mütevazı tavrıyla gönüllerde kısa sürede yer edinen Taha Duymaz, kısa sürede milyonlara ulaştı.

Hatay'da yaşayan genç fenomen, elindeki imkanların sınırlarını zorlayarak adını duyurmayı başardı.

4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor

Çektiği videolarla sempati kazanan Duymaz, yükselişin ardından eleştirilere de maruz kaldı.

Her adımında sürekli eleştirildiğini söyleyen Duymaz, kendisinin sadece ailesine bakmaya çalışan bir genç olduğunu belirtti.

Zaman zaman dış görünüşüyle ilgili de olumsuz yorumlar alan fenomen, bıçak altına yattı.

Burnunu yaptırdı

TikTok'ta ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Taha Duymaz, geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı olduğunu açıkladı.

Taha Duymaz'ın burnu sargılı olmasına rağmen inanılmaz bir değişim yaşadığı dikkat çekti.

Duymaz daha sonra iyileştiği hallerinden de paylaşımlar yaparak hokka burnunu takipçilerine gösterdi.

Takipçileri ise doğal olmasını savunarak "Sen de herkes gibisin", "Doğallığını kaybettin", "Eski Taha'yı özlüyoruz" yorumlarında bulundu.

İşte Taha Duymaz'ın son hali...







