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    Fenomen Taha Duymaz'ın inanılmaz değişimi! 'Parayı bulunca...'

    Evinde yaptığı yemeklerle sosyal medyada ünlenen Taha Duymaz, estetik sonrası büyük bir değişim yaşadı. Duymaz'ın son pozları, görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 12:19
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    Fenomen Taha Duymaz'ın inanılmaz değişimi! 'Parayı bulunca...'

    Sosyal medyada yemek videoları çeken Taha Duymaz, mütevazi tavırları ile gönülleri fethetti.

    Hatay'da yaşayan genç fenomen, kısa sürede milyonlara ulaştı.

    Zaman zaman dış görünüşüyle ilgili de olumsuz yorumlar alan fenomen, bıçak altına yattı.

    Taha Duymaz'ın yeni imajı

    TikTok'ta ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Taha Duymaz, burnunu yaptırdı ardından imajını da yenilendi.

    Fenomenliğinin ilk zamanlarına göre oldukça değişen Taha Duymaz'a bir kısım eleştiri yorumları yaparken, destek mesajları da geldi.

    İşte Taha Duymaz'ın değişimi...

    Fenomen Taha Duymaz ın inanılmaz değişimi! Parayı bulunca... #1

    Fenomen Taha Duymaz ın inanılmaz değişimi! Parayı bulunca... #2

    Fenomen Taha Duymaz ın inanılmaz değişimi! Parayı bulunca... #3

    Fenomen Taha Duymaz ın inanılmaz değişimi! Parayı bulunca... #4

    Fenomen Taha Duymaz ın inanılmaz değişimi! Parayı bulunca... #5

    Fenomen Taha Duymaz ın inanılmaz değişimi! Parayı bulunca... #6

    Fenomen Taha Duymaz ın inanılmaz değişimi! Parayı bulunca... #7


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