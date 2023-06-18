Fenomen Yaren Alaca'dan tatil pozları! O detayı gören otomatik beğendi... Tiktok fenomeni Yaren Alaca'nın tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu.

Sosyal medya platformu Tiktok sayesinde üne kavuşan Yaren Alaca, kitlesini genişletmeye devam ediyor.

20 yaşındaki Bursalı fenomen, Yaren Alaca, içerik üreticisi olarak tanınıyor.

YouTube ve Instagram'da aktif olan genç fenomen, son olarak Survivor Fenomenler kadrosunda yer alarak iyice ünlendi.

Her paylaşımıyla adından söz ettiren Yaren Alaca, son kareleriyle beğeni aldı.

Yaren Alaca tatilde

Sıcak havalarla birlikte soluğu tatilde alan Yaren Alaca, bikinisiyle poz verdi.

Zincir detayı kullanan Alaca, tarzıyla dikkat çekti.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle pozdan poza giren fenomen, binlerce beğeni aldı.