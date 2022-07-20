Ferah Zeydan ile düet yapan kadından muhteşem performans!

Ferah Zeydan ile düet yapan kadından muhteşem performans!

X Factor adlı yarışmadaki performansıyla adını duyuran müzisyen Ferah Zeydan ile bir uygulama üzerinden düet yapan teyze, sosyal medyaya damga vurdu.

2014 yılında yayınlanan X Factor Star Işığı isimli ses yarışmasındaki güçlü sesi ve performansıyla hafızalara kazınan Ferah Zeydan, adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

O dönemler kilolarıyla mücadele eden Zeydan, zayıflamaya karar verdi.

X Factor Star Işığı yarışması ile ünlenen Ferah Zeydan, 152 kilodan 82 kiloya kadar düştü. Zeydan'ın son halini görenler, tanımakta zorlandı.

Genç şarkıcı şimdilerde, sosyal medyada bir uygulama sayesinde ilgi çeken performanslara imza atıyor.

Zeydan, son olarak bir kadınla yaptığı düetle gündeme geldi.

İsmi belli olmayan bir kadının, uygulama üzerinden Ferah Zeydan'la yaptığı düet sosyal medyaya damga vurdu.

Ferah Zeydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü:

"Güzel teyzemin hakkında ne düşünüyorsunuz ? Ne mutlu bana 7 den 70 e herkesle şarkı söylüyoruz birlikte.. Daha güzel günler yakındır."

İkilinin düeti, sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

Ferah Zeydan ile düet yapan kadın olay oldu