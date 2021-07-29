Ferdi Tayfur'un son hali! Kızı Tuğçe paylaştı: Hepinize selamı var...

Ferdi Tayfur'un son hali! Kızı Tuğçe paylaştı: Hepinize selamı var...

Sağlık problemlerinin ardından dinlenmeye çekilen arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, imaj değişikliğine gitti. Tayfur'un son halini kızı Tuğçe Tayfur paylaştı.

Geçen yıl böbrek nakli olan 75 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, bu süreçte bütün işlerini oğlu ve gelinine devretmişti.

Sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Ferdi Tayfur, zamanının büyük çoğunu dinlenerek geçiriyor.

"HEPİNİZE SELAMI VAR"

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, babasının son imajını paylaştı.Sanatçı beyazlamış sakalları ile farklı bir havaya büründü.

"Hatıran Yeter" şarkısını eklediği fotoğrafa "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu düşen Tuğçe Tayfur'un paylaşımına beğeni yağdı.

İşte Ferdi Tayfur'un son hali...