Ferhan geldi! Üç Kuruş 8. bölüm fragmanı: Leyla, beni hatırladın mı?

Ferhan geldi! Üç Kuruş 8. bölüm fragmanı: Leyla, beni hatırladın mı?

Üç Kuruş'un yeni bölüm fragmanında; Komiser ve Kartal, Ferhan'ın peşine düşerken Ferhan ise Leyla'nın karşısına çıkar. İşte Üç Kuruş 8. bölüm fragmanı...

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 8. bölümü ile ekrana gelecek.

Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi ilk bölümden izleyiciyi ekranlara kilitledi.

Yayınlanan fragmanda; Kartal Bahar ve Neriman'a nasıl kavga ettiğini anlatırken Efe'de onlara dahil olmuştur. Muhabbet esnasında Leyla ve Efe'nin çatışması da dikkatlerden kaçmaz. Komiser ve Kartal, Ferhan'ın peşine düşerken Ferhan ise Leyla'nın karşısına çıkar.

Konusuyla ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ise merak ediliyor.

İşte Üç Kuruş 8. bölüm fragmanı...

Üç Kuruş 8. Bölüm Fragman VİDEO