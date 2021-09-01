Ferhan Şensoy'un ölümünden sonra ortaya çıkan acı detay.. Herkesin yüreğini burktu

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şensoy'un ölümü herkesi yasa boğarken, ardından ortaya çıkan detay ise sevenlerine duygusal anlar yaşattı.

Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde dün saat 02.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Şensoy’un, kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Kızları sosyal medyadan açıklama yaparak acı haberi duyururken, ölümü ise sevenlerini yasa boğdu.

Şensoy'un ölümünün ardından ortaya çıkan detay herkesi duygulandırırken, usta oyuncu Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Kabristanı'na defnedilecek.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN DETAY..

Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu.

Büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

"BİR KIZIMIZ OLURSA ADI PERA OLSUN"

Bu detay sevenlerini daha çok üzerken, Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı:

"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."