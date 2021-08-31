Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı veda mektubu gündem oldu! İşte o son mektup...

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ölüm haberi herkesi yasa boğdu. Şensoy, kısa süre önce yakın arkadaşı Rasim Öztekin'i kaybetmişti. Usta oyuncunun dostuna veda mektubu, ölümünün ardından gündeme geldi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Mart'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in ölümü herkesi derinden sarsmıştı.

Bugün ise Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un ölüm haberi geldi. Uzun zamandır yoğun bakımda olan büyük usta, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Şensoy, Rasim Öztekin'in cenazesine katılamamış ve kızı aracılığıyla bir veda mektubu göndermişti. Usta sanatçının vefatının ardından o mektup akıllara geldi.

Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, Öztekin'in cenaze töreninde, ''Babam Ferhan Şensoy, Rasim ağabeyin ani, acı, çok erken ve zamansız haberini aldığında pandeminin başından beri olduğu Bodrum'daydı. Sağlığı şu an burada olmaya elverişli olmadı fakat Rasim ağabeye bir veda mektubu var. Onu iletmek istedi.'' ifadelerini kullanmıştı.

''BİR GÜN BEN DE UÇUP GELECEĞİM...''

70 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı, o mektupta şu ifadelere yer vermişti:

''Orta oyuncuların amatör konu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede Orta oyunculara katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından dolayı sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne, kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede.''

İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Ferhan Şensoy 2016 yılında Rasim Öztekin'e teslim etmişti.

Şensoy, kavuğunu teslim ettiği Rasim Öztekin'den 5 ay sonra hayata gözlerini yumdu.