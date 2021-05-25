Feride filmi konusu nedir, nerede çekildi? Feride filmi oyuncu kadrosu..

2020 yılının Ocak atından vizyona giren Feride filmi, bu akşam Fox TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Feride filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte Feride filmi konusu ve oyuncuları..

Tipleme filmi olan Feride, beyazperdenin ardından bu akşam saat 22.30'da Fox TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı'nın üstlendiği romantik komedi türündeki filmin, senaryosunu da güzel oyuncu Zeynep Çamcı kaleme aldı.

Öte yandan filmdeki Feride karakterine de hayat veren Çamcı, bölyece kendisi tarafından yazılan ve yönetilen ilk sinema filmi projesini hayata geçirmiş oldu.

İzleyiciler, bu akşam ekranlara gelecek olan Feride filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

Peki, Feride filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Feride filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

FERİDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Moda devlerine kafa tutmaya kalkan genç bir kadının hikayesini ele alan Feride filmi, Feride karakterinin maceralarını seyirciyle buluşturuyor.

Yer altında bulunan bir dikim atölyesinde terzilik yapan Feride karakteri çakma kahraman kıyafetleri dikmektedir. Feride bir gün patronu ile iddiaya girer ve her şey bambaşka bir hal alır.

Patronu olan Çetin Beye başkaldırır ve patronu ile girdikleri iddiayı kazanmak için elinden geleni yapar. Feride karakteri emek ve sevgi hırsızı patronuyla savaşırken bir yandan da moda devlerine kafa tutmaktadır.

FERİDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

24 Ocak 2020 tarihinde vizyona giren Feride filmi, İstanbul’ da çekilmektedir. Filmin senaryosuna uygun olması için özellikle seçilen yer, İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Yedikule’dir.

FERİDE OYUNCULARI