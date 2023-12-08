Ferit mi, Abidin mi: Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Meğer çocuğun babası...

Cuma akşamlarının tutkuyla izlenen dizisi Yalı Çapkını, yine gündemde.
Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in rol aldığı dizi, soluk kesen anlara sahne oluyor.
Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı dizide Pelin'in hamile kalması ve çocuğun babası izleyicileri merak ettiriyor.
Dizinin son bölümlerinde Pelin'in bebeği ile ilgili akılları karıştıran iddialar ortaya atıldı.
Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ediyor ancak seyirciler öyle düşünmüyor.
Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Abidin'den mi? İşte detaylar...
Pelin'in bebeğinin babası...
İzleyiciler 6 aylık hamile Pelin'in Ferit'le birlikte olmamasından yakındığı sahnelere dikkat çekerek bebeğin başkasından olabileceğini öne sürdü.
Pelin ve Abidin arasında yaşanan gizemli bir ilişki olduğu ve bebeğin aslında Ferit'ten değil, Abidin'den olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.
Pelin'in bebeğinin babası kim sorusunun cevabı, dizinin ilerleyen bölümlerinde açığa kavuşacak.