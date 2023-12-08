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Ferit mi, Abidin mi: Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Meğer çocuğun babası...

Ferit mi, Abidin mi: Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Meğer çocuğun babası... Yalı Çapkını izleyicilerinin merak konusu olan "Pelin kimden hamile" sorusuna sizler için yanıt aradık. Kimi Ferit diyor, kimi Abidin; İşte çocuğun babası...