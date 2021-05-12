Ferman Toprak kimdir? Demet ve Alişan konuğu Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak hakkında..

Ferman Toprak kimdir? Demet ve Alişan konuğu Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak hakkında..

''Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ün kazanan şarkıcı Ferman Toprak, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasıyla merak edilen isimler arasında yerini aldı. Peki Ferman Toprak kimdir?

''Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla çıkış yakalayan şarkıcı Ferman Toprak, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor.

2020 yılının Ekim ayından eşi Hilal Toprak'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Ferman Toprak programda, eşi Hilal Toprak'la ayrılık iddialarına açıklık getirecek.

Programın sıkı takipçileri, özel hayatıyla gündeme gelen Ferman Toprak'ın hayatını merak ediyor. Ferman Toprak kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Peki, Ferman Toprak kimdir? İşte, Demet ve Alişan konuğu Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak hakkında bilgiler...

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

30 Ocak 1975 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Ferman Toprak, baba tarafından Adıyaman'ın Bezik, anne tarafından da Şanlıurfa'nın İzol aşiretindendir. Doktor olan babasının tayini Adana’ya çıkınca, Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazanmıştır. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşmiştir.

1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul’a giden Toprak'ın, 1997 yılında ''Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim'' adlı ilk albümü yayımlanmıştır.

İstanbul’da çeşitli mekanlarda sahne almaya başlayan Ferman Toprak, ilk önce Beşiktaş’taki Keyifli Meyhane’de Sahneita’da sahne almış ve bunu Club ve Nispet Bar izlemiştir.

Daha sonra Etiler'de kendi gece kulübünü açmış ve bunu Kuruçeşme’de açtığı yazlık mekan “İnadına” takip etmiştir. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih ederek mekanlarını kapatmıştır.

Halen sahne hayatını başarıyla sürdüren şarkıcı Ferman Toprak, Hilal Öztürk ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştur. Çiftin Adel Su adında bir kızı vardır.

FERMAN TOPRAK'IN EŞİ HİLAL TOPRAK KİMDİR?

İddiaya göre Ferman Toprak'ın evlendiği eşi Hilal Toprak, arkadaşının eski sevgilisidir. Ortak arkadaş vasıtasıyla tanıştıklarını söylemiştir.

Geçtiğimiz yıl İsmet Günbeyi, "Ferman yanlış bir evlilik yaptı. Şu anda evli olduğu Hilal Öztürk, daha önce 'abim' dediği, kendisine her konuda destek olan en yakın arkadaşının eski eşidir. Üstelik Ferman'ın ilişkisi Hilal Öztürk, kağıt üzerinde eşinden boşanmadan başlamıştır" demişti.

BOŞANMA AŞAMASINDA ŞİDDET

Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'la bir arkadaşlarının doğum günü partisine gitmiş ve Toprak çifti evlerine dönerken bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkmıştı. İddiaya göre Ferman Toprak sinirlerine hakim olamayıp eşini otomobilin içinde darbetmeye başlamıştı.

Hilal Toprak, geçtiğimiz yıl sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da boşanma sinyalleri vermişti.

Yaptığı paylaşımda, ''İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler.” ifadelerini kullanmış ardından o paylaşımı ''Bir anlık sinir.'' diyerek silmişti.