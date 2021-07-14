FETÖ'nün karanlık yapılanması: 'Mahrem' bu akşam TRT'de

15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci konu edinen 'Mahrem', 14 Temmuz'da ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarına geliyor.

TRT, FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri ''Mahrem'' belgeseliyle ekrana taşımaya hazırlanıyor.

11 haftada çekilen drama belgesel film formatındaki dev yapım, örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlara ve belgelere yer veriyor.

14 Temmuz'da ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak Mahrem belgeselinde, 2 binden fazla figüran ve oyuncu yer aldı.

Mahrem 1. Bölüm Fragmanı İZLE

FETÖ'NÜN KARANLIK YAPILANMASI: MAHREM

10 bölümden oluşan 'Mahrem'in ilk iki bölümünde, FETÖ'nün ortaokul çağlarından itibaren öğrencilere nasıl yaklaştığı, askeri okullara nasıl eleman yerleştirdiği tanıkların açık beyanlarıyla işleniyor.

Askeri okullara yerleştirilen öğrencilerin örgüt tarafından takip edilme süreçleri ve yöntemleri, örgüt içerisinde faaliyette bulunmuş etkin pişmanlar tarafından anlatılıyor.

'Mahrem' belgeselinde, TSK'ya sızan FETÖ'cü subaylar ele alınırken ortalama bireyin nasıl soğukkanlı bir katile, ahlaki kaidelerden sıyrılmış bir fedaiye ve bir casusluk şebekesinin kullanışlı piyonuna dönüşme hikâyesi aktarılıyor.

FETÖ'nün, antidemokratik yönetimlerin mütedeyyin kitlelere yönelik baskıcı uygulamalarını da kullanarak kutsal değerleri nasıl istismar ettiğini, insanların duygularını nasıl sömürdüğünü, ihanete meşruiyet kazandırma amacıyla geliştirdiği yöntemleri, söylemleri ve tavırlarını da ilk kez tüm çıplaklığıyla 'Mahrem' belgeseli ortaya koyuyor.

ŞOK MANGALARI İLE HAYATLARI KARATILAN ÖĞRENCİLER

"Mahrem" belgeseliyle ilgili yayımlanan ilk tanıtımda, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan "Şok Mangaları" da yer alıyor.

''HİMMETTİR'' DİYEREK ÇALINAN SINAV SORULARI

Belgeselin ilk tanıtımında, FETÖ'nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği de gözler önüne seriliyor.

159 AYRI MEKANDA ÇEKİLDİ

Senaristliğini Halis Cahit Kurutlu ve Gürkan Tanyaş'ın, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hamit Coşkun'un oturduğu belgeselin çekimleri 4 ilde, 159 farklı mekanda ve 11 haftada gerçekleştirildi.