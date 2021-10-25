Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar hakkında...

AK Partililer hakkında söylediği sözlerle gündeme gelen Feyza Altun, İlker Sungurlar ile evlendi. Peki, Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

CHP'ye olan yakınlığı ile bilinen ve Twitter'ı oldukça aktif kullanan Feyza Altun, AK Partililere söylediği sözlerle gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde tweet atan Feyza Altun, "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok." demişti.

Altun'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde tepki çekmiş, Altun gönderisini silerek, "Birilerinden nefret ettiğim için kendimden utanıyorum…

Kötü bir duygu. Tahammülümün kalmaması beni üzüyor ve yakıştırmıyorum kendime." ifadeleriyle yeni bir paylaşım yapmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından kısa bir süre geçmişken, Feyza Altun nikah masasına oturdu.

Hayatını İlker Sungurlar ile birleştiren Altun'un nikahını İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. İmamoğlu nikakını kıydığı çifte daha sonra Nutuk hediye etti.

Altun'un evlendiğini duyanlar eşinin kim olduğunu merak ederek, "Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

İLKER SUNGURLAR KİMDİR?

Feyza Altun'la hayatını birleştiren İlker Sungurlar hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor. Ancak Sungurlar'ın Modernist Group kurucusu olduğu öğrenildi.

1987 yılında Üsküdar'da doğan ve Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunu olan Feyza Altun ise kendisini; "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor.

CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu "Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı" olan Altun'un bir oğlu bulunuyor.