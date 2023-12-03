Fidan öğretmen dekolteyi abarttı! Fidan Atalay cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor KPSS öğretmeni Fidan Atalay sosyal medyada paylaştığı görüntüler ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Cesur elbiseleri ile ders anlatan Fidan Atalay sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

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Bir KPSS kurumunda öğretmenlik yapan ve giydiği iddialı kıyafetler ile sosyal medyada tanınan Fidan Atalay sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Fidan öğretmen olarak bilinen ve tercih ettiği cesur kıyafetlerle dikkatleri üzerine çeken Fidan Atalay paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Birbirinden iddialı kıyafetleri ile ders anlatan Fidan Atalay sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Fidan Atalay'ın Instagram'da 353 bin takipçisi bulunuyor. Giydiği mini ve dekolteli kıyafetler ile 'Mini etekli öğretmen' olarak gündeme gelen Atalay son pozları ile yeniden gündeme oturdu.

Yaptığı her paylaşım binlerce beğeni ve yorum alan Fidan Atalay'ın pozları kısa sürede sosyal medyada gündeme geliyor.

İşte Fidan Atalay'ın bazı Instagram paylaşımları..