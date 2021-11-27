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    Fikret Kuşkan hastanelik oldu

    Evinde düşerek yaralanan Fikret Kuşkan, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 19:05
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    Fikret Kuşkan hastanelik oldu

    FOX TV ekranlarında yayınlanan Elkızı dizisinde karşımıza çıkan Fikret Kuşkan, talihsiz bir olay yaşadı.

    1 GÜN HASTANEDE KALDI, TABURCU EDİLDİ

    Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gerekli tetkitlerin yapılması için 1 gün müşahade altında tutulan ünlü oyuncu, ardından taburcu edildi.

    Fikret Kuşkan'ın bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.

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