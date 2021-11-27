Fikret Kuşkan hastanelik oldu

Fikret Kuşkan hastanelik oldu

Evinde düşerek yaralanan Fikret Kuşkan, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Elkızı dizisinde karşımıza çıkan Fikret Kuşkan, talihsiz bir olay yaşadı.

1 GÜN HASTANEDE KALDI, TABURCU EDİLDİ

Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gerekli tetkitlerin yapılması için 1 gün müşahade altında tutulan ünlü oyuncu, ardından taburcu edildi.

Fikret Kuşkan'ın bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.