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Fikret Kuşkan hastanelik oldu
Evinde düşerek yaralanan Fikret Kuşkan, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
- Haber Merkezi
- 27.11.2021 - 17:39
- Güncelleme : 27.11.2021 - 19:05
FOX TV ekranlarında yayınlanan Elkızı dizisinde karşımıza çıkan Fikret Kuşkan, talihsiz bir olay yaşadı.
1 GÜN HASTANEDE KALDI, TABURCU EDİLDİ
Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gerekli tetkitlerin yapılması için 1 gün müşahade altında tutulan ünlü oyuncu, ardından taburcu edildi.
Fikret Kuşkan'ın bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.