Fikret Kuşkan kimdir, kaç yaşında? Elkızı'nın Resul'ü Fikret Kuşkan'ın biyografisi

FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizide Resul Bozdağlı karakterine hayat veren Fikret Kuşkan'ın hayatı merak ediliyor. Peki Elkızı'nın Resul'ü Fikret Kuşkan kimdir?

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiğ, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı, bu akşam ekran macerasına başlıyor.

Çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu edinen Elkızı'nın başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan yer alıyor.

Son olarak ''Zalim İstanbul'' dizisinde Agah Karaçay karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkan usta oyuncu Fikret Kuşkan, Elkızı dizisinde Ezo'nun babası Resul Bozdağlı karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu Fikret Kuşkan'ın hayatı hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Elkızı'nın Resul'ü Fikret Kuşkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fikret Kuşkan'ın biyografisi...

ELKIZI RESUL BOZDAĞLI KARAKTERİ HAKKINDA

Nobran, hoyrat, kaba, sevgisiz, acımasız bir adam... Çok zeki ama kötücül bir zeka... Ağzında altın kaşıkla doğmuş. Babasının sıfırdan var ettiği şirketin başına geçtiğinde olumsuz olan bütün özellikleri işe yaramış ve adeta bir korku imparatorluğu yaratmış... Birden çok kadınla ilişkisi var. Evlendiğinde de bu ilişkilerini sürdürmüş. Ama her zaman gözde metresi Nermin olmuş...

FİKRET KUŞKAN KİMDİR?

22 Nisan 1965 tarihinde dünyaya gelen Fikret Kuşkan, lise yıllarında edebiyat öğretmeninin desteğiyle tiyatroya başlamış ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Bir süre fotoğrafçılık yaptıktan sonra tamamen oyunculuğa yönelen Fikret Kuşkan, ilk film deneyimini Zülfü Livaneli'nin ''Sis'' filminde rol alarak yaşamıştır.

Bahar Kerimoğlu ile olan evliliğinden Gün Kuzgun isminde bir oğlu olan Fikret Kuşkan, ikinci evliliğini 2014 yılında Arsevi Özkara ile yapmıştır.

Şaşıfelek Çıkmazı, Emanet, Esir Şehrin İnsanları, Artık Çok Geç ve Issızlığın Ortası gibi dizilerde rol alan Fikret Kuşkan, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Agah karakterine hayat vermiştir.

1.70 metre boyunda, 74 kilo ve Boğa burcu olan usta oyuncu, şimdilerde FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı'nda rol almaktadır.

FİKRET KUŞKAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR