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- Fikret Kuşkan kimdir, kaç yaşında? Elkızı'nın Resul'ü Fikret Kuşkan'ın biyografisi
Fikret Kuşkan kimdir, kaç yaşında? Elkızı'nın Resul'ü Fikret Kuşkan'ın biyografisi
- Haber Merkezi
- 23.10.2021 - 17:19
Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiğ, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı, bu akşam ekran macerasına başlıyor.
Çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu edinen Elkızı'nın başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan yer alıyor.
Son olarak ''Zalim İstanbul'' dizisinde Agah Karaçay karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkan usta oyuncu Fikret Kuşkan, Elkızı dizisinde Ezo'nun babası Resul Bozdağlı karakterine hayat veriyor.
Diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu Fikret Kuşkan'ın hayatı hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Elkızı'nın Resul'ü Fikret Kuşkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fikret Kuşkan'ın biyografisi...
ELKIZI RESUL BOZDAĞLI KARAKTERİ HAKKINDA
Nobran, hoyrat, kaba, sevgisiz, acımasız bir adam... Çok zeki ama kötücül bir zeka... Ağzında altın kaşıkla doğmuş. Babasının sıfırdan var ettiği şirketin başına geçtiğinde olumsuz olan bütün özellikleri işe yaramış ve adeta bir korku imparatorluğu yaratmış... Birden çok kadınla ilişkisi var. Evlendiğinde de bu ilişkilerini sürdürmüş. Ama her zaman gözde metresi Nermin olmuş...
FİKRET KUŞKAN KİMDİR?
22 Nisan 1965 tarihinde dünyaya gelen Fikret Kuşkan, lise yıllarında edebiyat öğretmeninin desteğiyle tiyatroya başlamış ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
Bir süre fotoğrafçılık yaptıktan sonra tamamen oyunculuğa yönelen Fikret Kuşkan, ilk film deneyimini Zülfü Livaneli'nin ''Sis'' filminde rol alarak yaşamıştır.
Bahar Kerimoğlu ile olan evliliğinden Gün Kuzgun isminde bir oğlu olan Fikret Kuşkan, ikinci evliliğini 2014 yılında Arsevi Özkara ile yapmıştır.
Şaşıfelek Çıkmazı, Emanet, Esir Şehrin İnsanları, Artık Çok Geç ve Issızlığın Ortası gibi dizilerde rol alan Fikret Kuşkan, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Agah karakterine hayat vermiştir.
1.70 metre boyunda, 74 kilo ve Boğa burcu olan usta oyuncu, şimdilerde FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı'nda rol almaktadır.
FİKRET KUŞKAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
- 2019 – Zalim İstanbul (Agah Karaçay) (TV Dizisi)
- 2019 – Mucize 2 (Sinema Filmi)
- 2018 – Şampiyon (Özdemir) (Sinema Filmi)
- 2018 – Kızlarım İçin (Yaşar) (TV Dizisi)
- 2017 – Kırlangıç Fırtınası (Kudret) (TV Dizisi)
- 2017 – Direniş Karatay (Ahi Evran) (Sinema Filmi)
- 2016 – Çifte Saadet (Metin Saadet) (TV Dizisi)
- 2014 – Hayat Ağacı (Murat Karahanlı) (TV Dizisi)
- 2014 – Yasak (Nazım Bey) (TV Dizisi)
- 2014 – Tanıklar (Adnan Kahveci) (TV Dizisi)
- 2013 – Erkekler (Adem) (Sinema Filmi)
- 2011 – 2012 – Hayat Devam Ediyor (İsmail) (TV Dizisi)
- 2009 – 2010 – Hanımın Çiftliği (Orhan) (TV Dizisi)
- 2007 – 2009 – Parmaklıklar Ardında (Ahmet) (TV Dizisi)
- 2007 – Bıçak Sırtı (Orhan Ertuğrul) (TV Dizisi)
- 2006 – Kabuslar Evi: Takip (İbrahim) (TV Dizisi)
- 2006 – Hacı (Faruk Gesili) (TV Dizisi)
- 2005 – Yolculuk (Efran) (TV Filmi)
- 2005 – Sen Ne Dilersen (Sinema Filmi)
- 2005 – Güz Yangını (Oflaz) (TV Dizisi)
- 2005 – Babam Ve Oğlum (Sadık) (Sinema Filmi)
- 2004 – Çemberimde Gül Oya (Yönetmen Kahraman) (TV Dizisi)
- 2004 – Adı Aşk Olsun (Çınar) (TV Dizisi)
- 2003 – Şapkadan Babam Çıktı (Celal) (TV Dizisi)
- 2003 – Mustafa Hakkında Herşey (Mustafa) (Sinema Filmi)
- 2003 – Kasabanın İncisi (Belediye Başkanı Sedat) (TV Dizisi)
- 2003 – Gelin (Mustafa) (TV Dizisi)
- 2003 – Esir Şehrin İnsanları (İhsan) (TV Dizisi)
- 2003 – Anlat İstanbul (Rafet) (Sinema Filmi)
- 2002 – Hititler (Sinema Filmi)
- 2002 – Emanet (Abdurahmanın Oğlu) (TV Dizisi)
- 2002 – Abdülhamit Düşerken (Enver Paşa) (Sinema)
- 2002 – 9 (Tunç) (Sinema Filmi)
- 2001 – Şellale (Cemal) (Sinema)
- 2000 – Muhallebicinin Oğlu (Suat) (Sinema Filmi))
- 2000 – Dansöz (İsa) (Sinema Filmi)
- 2000 – Artık Çok Geç (Haydar) (TV Filmi)
- 1999 – Issızlığın Ortasında (Kendisi) (Sinema Filmi)
- 1997 – Avcı (Avcı) (Sinema Filmi)
- 1996 – Şaşıfelek Çıkmazı (Cesur) (TV Dizisi)
- 1996 – Kurtuluş (Kemrelik Yüzbaşı) (TV Dizisi)
- 1996 – Kara Melek (Selçuk) (TV Dizisi)
- 1996 – Deniz Bekliyordu (TV Filmi)
- 1995 – Sahte Dünyalar (TV Dizisi)
- 1995 – Özlem…Düne, Bugüne, Yarına (Sinema Filmi)
- 1995 – Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Yazar) (Sinema Filmi)
- 1993 – Yaz Yağmuru (Sinema Filmi)
- 1993 – Çakalların İzinde (TV Dizisi)
- 1993 – C-Blok (Sinema Filmi)
- 1992 – Dönersen Islık Çal (Travesti)(Sinema Filmi)
- 1991 – Issızlığın Ortası (Ayhan)(TV Dizisi)
- 1990 – İki Başlı Dev (Hakan Özkan)(Sinema)
- 1990 – Gizli Yüz (Fotoğrafçı)(Sinema Filmi)
- 1989 – Gençler (Sinan)(TV Dizisi)
- 1988 – Sis (Murat)(Sinema Filmi)