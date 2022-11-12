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    • File çoraplı paylaşımıyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu, Harley Quinn kılığına girdi: "Günaha gireceğiz"

    File çoraplı paylaşımıyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu, Harley Quinn kılığına girdi: "Günaha gireceğiz"

    Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu, bu kez file çoraplı yeni paylaşımıyla olay oldu. Ünlü spiker, Harley Quinn kılığına girerek kamera karşısına geçti.
    • 12.11.2022 - 14:30
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    File çoraplı paylaşımıyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu, Harley Quinn kılığına girdi: 'Günaha gireceğiz'

    Sosyal medya paylaşımları ve sunduğu programlarla gündeme gelen spiker Hande Sarıoğlu, fotoğrafları ve paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde estetik öncesi haliyle konuşulan isim, bu kez ünlü film karakteri Harley Quinn kılığına girerek beğeni topladı.

    File çoraplı paylaşımıyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu, Harley Quinn kılığına girdi: 'Günaha gireceğiz' #1

    19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmmuştu. Eğitimini tamamladıktan sonra farklı bir sektör tercih eden Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde yer almıştı.

    File çoraplı paylaşımıyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu, Harley Quinn kılığına girdi: 'Günaha gireceğiz' #2

    2010 senesinde Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında da boy gösteren Sarıoğlu, bir dönem Habertürk'te spor haberlerini sunmuştur.  Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle ise işine son verildiğini açıklamıştı.

    Verdiği pozlarla sık sık gündeme geliyor

    Bu gelişme sonrası uzun süre sosyal medyada konuşulan Hande Sarıoğlu, kısa süre içerisinde ünlenmiş ve tanınmaya başlanmıştı. Youtube'da iddia yapan Sports Digitale kanalına transfer olan Sarıoğlu, şimdilerde paylaşımları ve verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor.

    File çoraplı paylaşımıyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu, Harley Quinn kılığına girdi: 'Günaha gireceğiz' #3

    "Kalpten gideceğiz bir gün"

    Ünlü isim, Harley Quinn kılığına girdiği video paylaşımında file çorap giyerek kamera karşısına çıktı.

    File çoraplı paylaşımıyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu, Harley Quinn kılığına girdi: 'Günaha gireceğiz' #4

    Cesur tavırlarıyla dikkat çeken isme takipçilerden "Kalpten gideceğiz bir gün", "Yok artık, maşallah", "Günaha gireceğiz" gibi yorumlar geldi.

    File çoraplı paylaşımıyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu, Harley Quinn kılığına girdi: 'Günaha gireceğiz' #5

    File çoraplı paylaşımıyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu, Harley Quinn kılığına girdi: 'Günaha gireceğiz' #6

    İşte Hande Sarıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    File çoraplı paylaşımıyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu, Harley Quinn kılığına girdi: 'Günaha gireceğiz' #7

    File çoraplı paylaşımıyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu, Harley Quinn kılığına girdi: 'Günaha gireceğiz' #8

    File çoraplı paylaşımıyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu, Harley Quinn kılığına girdi: 'Günaha gireceğiz' #9

    File çoraplı paylaşımıyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu, Harley Quinn kılığına girdi: 'Günaha gireceğiz' #10


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