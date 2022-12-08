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    • Fileler içinde poz verdi! Bir Peri Masalı'nın Zeynep'i Alina Boz'dan file dekolteli poz: "Rus güzelliği var"

    Fileler içinde poz verdi! Bir Peri Masalı'nın Zeynep'i Alina Boz'dan file dekolteli poz: "Rus güzelliği var"

    Şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde boy gösteren Alina Boz, hem oyunculuk performansıyla hem paylaşımlarıyla konuşuluyor. Rus bir anne ile Türk babanın kızı olan isim, fileler içinde poz verdi.
    • 08.12.2022 - 18:06
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    Fileler içinde poz verdi! Bir Peri Masalı'nın Zeynep'i Alina Boz'dan file dekolteli poz: 'Rus güzelliği var'

    Bir Peri Masalı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren oyuncu Alina Boz'un sosyal medya paylaşımları konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde mini elbiseli ve dekolteli paylaşımlarıyla konuşulmuştu. Boz, bu kez file kıyafetli pozuyla görenleri büyüledi.

    Fileler içinde poz verdi! Bir Peri Masalı nın Zeynep i Alina Boz dan file dekolteli poz: 'Rus güzelliği var' #1

    14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında kırsal bir kasabada dünyaya gelen Alina Boz'un annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk'tür.

    Fileler içinde poz verdi! Bir Peri Masalı nın Zeynep i Alina Boz dan file dekolteli poz: 'Rus güzelliği var' #2

    Boz, ilkokula başlayana dek Rusya’da kalmıştır ve ailesinin işleri sebebiyle Türkiye’ye dönüş yapan Alina Boz yedi yaşındayken İstanbul’a gelmiştir. Türkçe öğrenen isim ilkokulu burada okumuştur. Ayrıc Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuş ve sonrasında Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.

    File dekoltesiyle olay oldu

    24 yaşındaki genç isim, şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde rol almaktadır. Boz, fileler içinde poz vererek dekolteli pozuyla takipçilerinden beğeni topladı.

    Fileler içinde poz verdi! Bir Peri Masalı nın Zeynep i Alina Boz dan file dekolteli poz: 'Rus güzelliği var' #3

    "Annesinden Rus güzelliği almış"

    Ünlü isme, "Maşallah çok güzel", "Annesinden Rus güzelliği almış"," Annesi Rus'tu değil mi?" yorumları yağdı.

    Fileler içinde poz verdi! Bir Peri Masalı nın Zeynep i Alina Boz dan file dekolteli poz: 'Rus güzelliği var' #4

    Fileler içinde poz verdi! Bir Peri Masalı nın Zeynep i Alina Boz dan file dekolteli poz: 'Rus güzelliği var' #5

    Fileler içinde poz verdi! Bir Peri Masalı nın Zeynep i Alina Boz dan file dekolteli poz: 'Rus güzelliği var' #6


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