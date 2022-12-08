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Fileler içinde poz verdi! Bir Peri Masalı'nın Zeynep'i Alina Boz'dan file dekolteli poz: "Rus güzelliği var"

Fileler içinde poz verdi! Bir Peri Masalı'nın Zeynep'i Alina Boz'dan file dekolteli poz: "Rus güzelliği var"

Şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde boy gösteren Alina Boz, hem oyunculuk performansıyla hem paylaşımlarıyla konuşuluyor. Rus bir anne ile Türk babanın kızı olan isim, fileler içinde poz verdi.