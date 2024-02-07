Haberler



Medya



Fileli çorabına beğeni yağdı! Melisa Döngel’den olay kareler "10 saniyeden fazlası eritiyor"

Fileli çorabına beğeni yağdı! Melisa Döngel’den olay kareler "10 saniyeden fazlası eritiyor" Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Döngel, bir kez daha cesaretini konuşturdu. Güzel oyuncu fileli çorabın üzerine sadece hırka giyerek kamera karşısına geçti. İşte o cesur kareler…