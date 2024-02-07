Son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Melisa Döngel, duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiriyor.
Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekranlara gelen Döngel, hayranlarını büyülemeye devam ediyor.
Ancak güzel oyuncunun sadece oyunculuk kariyeri değil, özel hayatı da sık sık gündemde.
Özellikle Sefo, Sergen Yalçın gibi isimlerle bir dönem adı aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.
Fileli çorabıyla nefes kesti
24 yaşındaki güzel oyuncu, cesur tarzıyla verdiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Pozları kısa sürede yoğun ilgi gördü.
İşte o kareler...
Sosyal medyadan peş peşe pozlarını sıralayan güzel oyuncuya, “Utanır insan böyle güzel olunur mu?”, “Gigi Hadid Türk versiyon”, “Maşallah” gibi yorumlar geldi.