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    • Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! 'Sen neymişsin be'

    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! 'Sen neymişsin be'

    A Milli Voleybol Takımı'nın başarılı sporcusu Hande Baladın, saha içinin yanı sıra saha dışındaki yaşamıyla da büyük ilgi görüyor. Sosyal medyayı aktif kulanan Baladın, paylaşımlarıyla mest ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 19:43
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    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! 'Sen neymişsin be'

    Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden biri olan Hande Baladın, performansıyla alkış topluyor.

    2014 yılından beri Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde forma terleten başarılı voleybolcu Hande Baladın, saha içinin yanı sıra saha dışındaki yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

    Performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de adından söz ettiren Baladın, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    GALATASARAY'DA DA FORMA GİYDİ

    1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, spor kariyerine küçük yaşlarda başladı. Voleybol hayatına orta oyuncu olarak başlayan Hande Baladın, yoluna smaçör mevkiinde devam etti.

    Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişen Baladın, kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 1.90 boyundaki milli voleybolcu, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takım'a yükseldi.

    2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynayen Baladın, 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü.

    İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde, eğitim hayatı ile birlikte profesyonel voleybol kariyerini sürdüren genç sporcu, milli takımda 7 numaralı formanın sahibi.

    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! Sen neymişsin be #1

    BİKİNİLİ PAYLAŞIMLARIYLA BÜYÜLEDİ

    Instagram'da 700 bine yakın takipçisi bulunan Hande Baladın, paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor.

    Hayatına dair kareleri sevenlerinin beğenisine sunan Baladın, bikinili pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

    Baladın'ın iddialı paylaşımlarına ''Sen neymişsin Hande'', ''Hem güzel hem yetenekli'', ''Gözlerimi alamıyorum'' ''Bu ne güzellik'' gibi yorumlar yapılıyor.

    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! Sen neymişsin be #2

    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! Sen neymişsin be #3

    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! Sen neymişsin be #4

    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! Sen neymişsin be #5

    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! Sen neymişsin be #6

    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! Sen neymişsin be #7

    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! Sen neymişsin be #8

    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! Sen neymişsin be #9

    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! Sen neymişsin be #10

    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! Sen neymişsin be #11

    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! Sen neymişsin be #12

    Filenin Sultanı Hande Baladın bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı, görenlerin nutku tutuldu! Sen neymişsin be #13


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