Filenin Sultanı Hande Baladın göğüs dekolteli mini elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor

Filenin Sultanı Hande Baladın göğüs dekolteli mini elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor

Eczacıbaşı ve A Milli Takım'da performansıyla öne çıkan Hande Baladın, son paylaşımıyla görenleri büyüledi. Göğüs dekolteli mini elbisesiyle poz veren Baladın, düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

Orta oyuncu olarak başladığı voleybol hayatına smaçör mevkiinde devam eden milli voleybolcu Hande Baladın, Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti.

2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takım'a yükselen Hande Baladın, profesyonel voleybol kariyerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde sürdüriyor.

Milli takımda 7 numaralı formanın sahibi olan Baladın, saha içinin yanı sıra saha dışındaki yaşamıyla da büyük ilgi görüyor.

Sosyal medyayı aktif kulanan 1.90 boyundaki milli voleybolcu, zaman zaman iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Instagram'da yaklaşık 700 bin takipçisi bulunan genç sporcu, son paylaşımıyla görenleri kendine hayran bıraktı.

Mini elbisesiyle büyüledi

Filenin Sultanı Hande Baladın, göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği bir pozunu takipçilerinini beğenisine sundu.

Kariyeri kadar güzelliği ve kusursuz fiziğiyle de kendine hayran bırakan Hande Baladın'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

24 yaşındaki voleybolcuya, ''Bomba gibi düştü önüme'', ''Bu ne güzellik Hande hanım'', ''Yüce rabbim sahibine bağışlasın'' gibi yorumlar yapıldı.