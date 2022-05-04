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    • Filenin Sultanı Hande Baladın mini şortuyla şov yaptı, görenlerin nutku tutuldu! 'Yaratan ne güzel yaratmış'

    Filenin Sultanı Hande Baladın mini şortuyla şov yaptı, görenlerin nutku tutuldu! 'Yaratan ne güzel yaratmış'

    Eczacıbaşı ve A Milli Takım'da performansıyla öne çıkan Hande Baladın, son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi. Mini şortuyla poz veren milli voleybolcu, kusursuz fiziğiyle görenlerin aklını aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 16:31
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    Filenin Sultanı Hande Baladın mini şortuyla şov yaptı, görenlerin nutku tutuldu! 'Yaratan ne güzel yaratmış'

    Orta oyuncu olarak başladığı voleybol hayatına smaçör mevkiinde devam eden Hande Baladın, Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti.

    2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takım'a yükselen Hande Baladın, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi.

    2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri dönen Baladın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde, eğitim hayatı ile birlikte profesyonel voleybol kariyerini sürdüriyor.

    Milli takımda 7 numaralı formanın sahibi olan 1.90 boyundaki milli voleybolcu, saha içinin yanı sıra saha dışındaki yaşamıyla da büyük ilgi görüyor.

    Sosyal medyayı aktif kulanan genç sporcu, zaman zaman iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    Mini şortuyla poz verdi

    Instagram'da yaklaşık 700 bin takipçisi bulunan Hande Baladın, mini şortlu pozunu takipçilerinini beğenisine sundu.

    Baladın'ın''Tenis raketim nerede?'' notunu düştüğü paylaşım, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan 24 yaşındaki voleybolcuya ''Tablo gibisin'', ''Bu ne güzellik'', ''Yaratan ne güzel yaratmış'' gibi yorumlar yapıldı.

    Filenin Sultanı Hande Baladın mini şortuyla şov yaptı, görenlerin nutku tutuldu! Yaratan ne güzel yaratmış #1

    Filenin Sultanı Hande Baladın mini şortuyla şov yaptı, görenlerin nutku tutuldu! Yaratan ne güzel yaratmış #2

    Filenin Sultanı Hande Baladın mini şortuyla şov yaptı, görenlerin nutku tutuldu! Yaratan ne güzel yaratmış #3

    Filenin Sultanı Hande Baladın mini şortuyla şov yaptı, görenlerin nutku tutuldu! Yaratan ne güzel yaratmış #4

    Filenin Sultanı Hande Baladın mini şortuyla şov yaptı, görenlerin nutku tutuldu! Yaratan ne güzel yaratmış #5

    Filenin Sultanı Hande Baladın mini şortuyla şov yaptı, görenlerin nutku tutuldu! Yaratan ne güzel yaratmış #6

    Filenin Sultanı Hande Baladın mini şortuyla şov yaptı, görenlerin nutku tutuldu! Yaratan ne güzel yaratmış #7

    Filenin Sultanı Hande Baladın mini şortuyla şov yaptı, görenlerin nutku tutuldu! Yaratan ne güzel yaratmış #8

    Filenin Sultanı Hande Baladın mini şortuyla şov yaptı, görenlerin nutku tutuldu! Yaratan ne güzel yaratmış #9

    Filenin Sultanı Hande Baladın mini şortuyla şov yaptı, görenlerin nutku tutuldu! Yaratan ne güzel yaratmış #10


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