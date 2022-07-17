Filenin Sultanı Saliha Şahin güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti! 'Sahada ayrı, Insta'da ayrı'

A Milli Takım'da performansıyla öne çıkan Saliha Şahin son paylaşımıyla görenleri büyüledi. Şahin, düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

Eczacıbaşı ve A Milli Takım'da smaçör pozisyonunda oynayan Saliha Şahin, Milletler Ligi'ndeki performansıyla maçların yıldızı oldu.

1998 doğumlu Saliha, spor kariyerinde birçok başarıya imza atarken, voleybol severler özel hayatını da mercek altına aldı.

Sosyal medyayı aktif kulanan 1.85 boyundaki milli voleybolcu, zaman zaman iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Saliha Şahin'den pozlar

Instagram'da yaklaşık 200 bine yakın takipçisi bulunan genç sporcu, paylaşımlarıyla görenleri kendine hayran bıraktı.

Kariyeri kadar güzelliği ve kusursuz fiziğiyle de kendine hayran bırakan Saliha Şahin'in pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

24 yaşındaki voleybolcuya, "Sahada ayrı sosyal medyada ayrı güzelsin", "Yetenek ve güzellik abidesi", "Prenses" gibi yorumlar yapıldı.