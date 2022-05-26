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    Filenin Sultanları kurtlarını döktü! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un halayı olay oldu...

    VakıfBank ve A Kadın Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Tuğba Şenoğlu, Burhan İvegin’le evliliğe doğru ilk adımı attı. Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, takım arkadaşını yalnız bırakmadı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 13:30
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    Filenin Sultanları kurtlarını döktü! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un halayı olay oldu...

    A Milli Takım Voleybol Takımımızda 4 numaralı formanın sahibi 98 doğumlu Şenoğlu, kariyeri ve güzelliğinin yanı sıra takımın aynı zamanda en genç isimlerinden.

    Geçtiğimiz günlerde dünya şampiyonluğu heyecanı yaşayan Tuğba Şenoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı.

    24 yaşındaki Tuğba Şenoğlu, antrenör sevgilisi Burhan İvegin’le yüzükleri taktı. Genç çift, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

    Takım arkadaşları, Tuğba Şenoğlu'nu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

    Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt halay çekti VİDEO

    Zehra ve Ebrar'dan halay şov

    Kutlamaya voleybol yıldızları Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Beliz Başkır, Buket Gülbay gibi isimler de katıldı.

    Davete sevgilisi Eren Dişli ile katılan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un halay çektiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

    Filenin Sultanları kurtlarını döktü! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt un halayı olay oldu... #1

    Filenin Sultanları kurtlarını döktü! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt un halayı olay oldu... #2

    Filenin Sultanları kurtlarını döktü! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt un halayı olay oldu... #3

    Filenin Sultanları kurtlarını döktü! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt un halayı olay oldu... #4

    Filenin Sultanları kurtlarını döktü! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt un halayı olay oldu... #5


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