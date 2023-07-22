Filenin Sultanları tatilde! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt bir yüzdü, bir güneşlendi... Dünya Şampiyonu olan Filenin Sultanları, başarılarını tatilde kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 yenerek, şampiyon oldu. Dünya şampiyonluğunu tattıran Sultanlar, Türk Milleti'nin göğsünü kabarttı. Şampiyon milliler, büyük zafer sonrası kendilerini mavi sulara bıraktı. Sultanlar tatilde Milliyet'in haberine göre; Filenin Sultanları, önceki gün Aya Yorgi Koyu'nda görüntülendi. Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları, tatil cenneti Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkardı. Ege'nin masmavi denizinde serinleyen milli voleybolcular, sudan çıktıktan sonra localarına geçerek, güneşlenmeye devam etti.