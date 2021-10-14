Filenin Sultanları Tuğba Şenoğlu'nun hastalığı nedir? İşte o açıklamalar

Filenin Sultanları'nın yıldızı Tuğba Şenoğlu, kendi YouTube hesabından soru-cevap videosu yayınladı. Şenoğlu videosunda voleybola başlama hikayesinden ve küçükken geçirdiği rahatsızlıktan bahsetti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Filenin Sultanları, gündemden düşmüyor.

Başarıları ile göz dolduran ve CEV'de dünya üçüncüsü olan kızlar, kendi sosyal medya mecralarını oldukça aktif kullanıyor.

Sosyal medyada aktif olan ve YouTube hesabı bulunan Tuğa Şenoğlu, kendisini sevenler için videolar paylaşıyor.

Şenoğlu yayınladığı videolarda kendisini takip edenlerin sorularını cevaplayarak, hayatına dair detaylar veriyor.

Soru-cevap videosu paylaşan Şenoğlu, voleybola başlama serüvenini ve küçükken geçirdiği rahatsızlığı anlattı.

Peki, Filenin Sultanları Tuğba Şenoğlu'nun hastalığı nedir? İşte detaylar...

TUĞBA ŞENOĞLU'NUN RAHATSIZLIĞI NEDİR?

Voleybola başlama hikayesini anlatan Tuğba Şenoğlu küçükken kanser olduğunu söyledi.

Şenoğlu açıklamasında, "Sınıfın en uzun olduğum için voleybola seçildim. Okul sonrası hocamız bizi spor salonuna götürdü. Orada 1 saate yakın antrenman yaptık. Eve geldiğimde annemlere söyledim.

Annemler hem bizi uzak olduğu için hem de benim bir rahatsızlığım vardı.

O yüzden birazcık endişelilerdi. Ben küçükken kanserdim. Büyük bir operasyon geçirdim. Annemler bu nedenle pozitif yaklaşmadılar." dedi.

Filenin Sultanları Tuğba Şenoğlu'nun hastalığı nedir VİDEO