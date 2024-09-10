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Filenin Sultanları'nın ilk ve son kaptanı bir arada! İşte Güneş Çapa ve Eda Erdem'in pozu...

Filenin Sultanları'nın ilk ve son kaptanı bir arada! İşte Güneş Çapa ve Eda Erdem'in pozu... Türkiye'nin ilk spor doktoru Selim Çapa'nın iki kızından biri olan Güneş Çapa, milli takımın ilk kadın kaptanı ve federasyon üyesi olan ilk kadın oldu. İşte Güneş Çapa'nın son hali...