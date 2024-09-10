Filenin Sultanları'nın ilk ve son kaptanı bir arada! İşte Güneş Çapa ve Eda Erdem'in pozu...

Yağmur Dinç
Türk voleybolunun önemli isimlerinden Güneş Çapa, adını tarihe kazıdı.
Aynı zamanda basketbolda da adından söz ettiren Çapa, Fenerbahçe'nin yıldızı oldu.
Ülkemizin ilk spor doktorlarından Selim Çapa'nın kızı olan Güneş Çapa, Milli takımın ilk kadın kaptanı ve federasyon üyesi olan ilk kadın olarak görev yaptı.
KAPTANLAR POZ VERDİ
Şimdilerde oldukça yaş alan ünlü isim, Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin şimdiki kaptanı Eda Erdem ile bir araya geldi.
Fenerbahçe kadın voleybolu 70. yıl galasına katılan kaptanlar, birlikte poz verdi.
İlk kaptan ve son kaptanın kareleri, beğeni topladı.
İşte o paylaşım...