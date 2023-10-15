Filistin sözleri tepki toplamıştı! İlber Ortaylı'dan Oğuzhan Uğur'a tepki: 'Doğru bulmadığımı söylemeliyim.. Cumhuriyet'in 100. yılının konuşulduğu programın tanıtımında İsrail - Filistin olaylarının yer alması İlber Ortaylı'nın tepkisini çekti. Ünlü tarihçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepkisini dile getirdi..

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Ünlü tarihçi İlber Ortaylı ve yer bilimci Celal Şengör, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon isimli programına konuk oldu.

İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün özel konuk olarak katıldığı programın tanıtım videosu geçtiğimiz gün yayınlandı.

Konusu Cumhuriyet'in 100. yılı olan programın tanıtımında İsrail ile Filistin arasında yaşanan olayların konuşulduğu kesitlerin paylaşılması İlber Ortaylı'yı rahatsız etti.

76 yaşındaki ünlü tarihçi İlber Ortaylı tanıtımın yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir paylaşım yaptı.

İlber Ortaylı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük bir sorun haline dönüşmüş ve trajedi yaşamış değildir. Şu zamanda mühim olan tarihteki eski yaraları kaşımak değil. Cumhuriyet'in 100. yılını konuşmak için gittiğim programdan gündemi gereksiz meşgul edecek şekilde bir kesit sunulmasını doğru bulmadığımı söylemeliyim. Gazze'nin içinde bulunduğu durum herkes için bir şoktur. Mutlaka müdahale edilmesi ve gündemde kalması gereken acımasız, insanlığa sığmayan metotlarla süren savaştır. Ölenler savunmasız sivillerdir, çocuklardır. Yüz binlerce masum insanın susuz, elektriksiz ve en önemlisi can güvenliğinin olmamasının konuşulması gerekir. Bu hazin, trajik noktadan doğan dram hiçbir şekilde istismar edilemez. Hükümetin bu konudaki yaklaşımı ise soğukkanlıdır ve doğrudur."

Filistin sözleri tepki çekmişti

Oğuzhan Uğur'un "Filistin topraklarını sattı mı?" sorusuna Celal Şengör ve İlber Ortaylı'nın verdiği yanıt, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Celal Şengör bu soruya "Filistin toprak satmadı diyenler zır cahillerdir" diyerek yanıt vermiş İlber Ortaylı da bu sözleri destekler nitelikte açıklamalarda bulunmuştu.

İlber Ortaylı'nın sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olay sonrası yaptığı paylaşımın altına farklı görüşlerden yüzlerce yorum yapıldı. Bazı takipçileri ünlü tarihçiyi desteklerken bazıları ise tepkilerine devam etti..