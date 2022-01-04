Filiz Akın'ın 'Filiz Akın' olmadan önceki hallerine bakın! O kare hayal kırıklığına uğrattı...

2022 yılını hastaneden karşılayan ve sağlık sorunları ile gündeme gelen Filiz Akın'ın eski hali ortaya çıktı. Estetik yaptırdığı görülen Akın, hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden olan Filiz Akın, binlerce projede yer alarak hayranlarının karşısına çıktı.

Birçok ünlü isimle aynı sahneyi paylaşan Akın, güzelliği ile sık sık gündem olan isimlerin başında geldi.

Sarı saçları ve güzel gülüşü ile hayranlarını göz bebeği olan Akın, eski hali ile anılmaya başlandı.

Eski halini gören hayranları estetik olduğuna dair yorumları gündeme getirirken, bazıları ise bambaşka birine dönüştüğünü belirtti.

Geçirdiği burun operasyonu ile bir hayli değişen Akın, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettiriyor.

FİLİZ AKIN'IN ESKİ HALİ ŞOKE ETTİ

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Filiz Akın, eski haliyle bir kez daha gündem oldu.

Yaptırdığı burun ameliyatı ile değişen Akın, hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Bazıları yaşanan değişimi beğenirken bazıları ise Yeşilçam yıldızlarının bile doğal güzel olmadığını belirtti.

FİLİZ AKIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, yeni yıla hastanede girdi. 2 Ocak tarihinde 79 yaşına giren sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği, bu nedenle doğum gününü evinde kutladığı öğrenildi. Oyuncunun midesine takılan tüp ise çıkarıldı.

Doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamayı ihmal etmeyen Akın, Yeşilçam yıllarından bir fotoğrafını paylaştı ve gönderisine; “Sevgiyi, saygıyı, alkışı tattırdığı için hayata ve sizlere teşekkürlerim hiç bitmez” notunu düştü.