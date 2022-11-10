Filiz Akın’la Gülşen Bubikoğlu’nu karşı karşıya getirmişti! Türker İnanoğlu kimdir, sağlık durumu nasıl?

Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'ndan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü yapımcının hayatı merak konusu oldu. Peki Türker İnanoğlu kimdir? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Türk sinemasının önemli isimlerinden Türker İnanoğlu, bir dönem aşk hayatıyla magazin sayfalarına konu olmuştu. Eski eşi Filiz Akın'ı, Gülşen Bubikoğlu ile aldattığı iddiası uzun süre konuşulmuştu.

Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

2019 yılında geçirdiği akciğer enfeksiyonu sebebiyle kan tedavisi görüyordu. Daha önce bel fıtığı ameliyatı geçiren Türker İnanoğlu, evde düşmesi sonucu kalçasında kırık meydana geldi.

Sağlık durumu nasıl?

Hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu'nun ameliyat olup olamayacağına, kan hastalığının seyrine göre karar verilecek. Doktorlar, kan hastalığının devam etmesi durumunda ameliyatın riskli olabileceğini düşünüyor.

Solunum rahatsızlığıyla da mücadele eden Türker İnanoğlu'nun özel bir hastanede tedavisi devam ediyor.

Türker İnanoğlu kimdir?

Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936 tarihinde Safranbolu'da dünyaya geldi. 1957'de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema sektörüyle tanıştı.

Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. 1960'da 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmiyle ilk yönetmenlik deneyimini yaşadı.

1960 yılında film şirketi kurdu. 1979'da video şirketi, 1985'te de bir televizyon stüdyosu kurdu. Çok sayıda televizyon yapımına imza attı.

Ünlü yapımcı ve yönetmen İnanoğlu, 1964 yılında Filiz Akın ile evlendi. Filiz Akın’dan İlker İnanoğlu adında oğlu dünyaya geldi. Daha sonra 1974 yılında Gülşen Bubikoğlu ile dünya evine girdi. İkilinin Zeynep İnanoğlu adında kızları dünyaya geldi.