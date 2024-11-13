Filiz Kemal kimdir, nereli, kaç yaşında? Çocuk yıldız Filiz Kemal'in şarkıları...

Yağmur Dinç

"Tuttur Dur", "Sarışın", "Aşık Mecnun", "Geliyor" gibi şarkıları ile YouTube'da tanınan ve sosyal medyayı aktif kullanan Filiz Kemal, milyonlara ulaştı.

2016 doğumlu olan Filiz Kemal, özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda popüler oldu.

Şarkılarını dinleyenlerin merak ettiği Filiz Kemal kimdir, kaç yaşında gibi sorularla gündemde.

Peki, Filiz Kemal kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte bilgiler...

FİLİZ KEMAL KİMDİR

Filiz Kemal, 3 Haziran 2016 tarihinde aslen Özbekistanlı bir ailenin kızı olarak doğdu.

Çocuk yaşına rağmen müzikal yeteneğiyle öne çıkan Kemal, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük çıkış yakaladı.

2024 yılı itibarıyla 8 yaşında.

Filiz Kemal, Türkçe ve Özbekçe haricinde İngilizce ve Rusçayı da ileri düzeyde biliyor.

Özbekistan’da yaşayan Kemal, Tiktok akım videolarıyla şarkılar söyleyerek oldukça ilgi çekmektedir.